Başakşehir\'de sağanak yolları göle çevirdi, Olimpiyat Durağı\'nı su bastı

Başakşehir'de sağanak yolları göle çevirdi, Olimpiyat Durağı'nı su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Başakşehir'de yollar göle döndü, Olimpiyat Durağı'nı su bastı ve metro durağında su birikintisi oluştu. Metroya binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Başakşehir'de yolları ve Olimpiyat Durağı'nı su bastı. Metroya binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağnak yağış nedeniyle kentte bir çok yeri su bastı. Başakşehir'de yollar göle dönerken sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Suların duvarların üzerinden şelale gibi aktığı görüldü. Başakşehir Metro Durağı'nıda su birikintisi oluştu. Metroya binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
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