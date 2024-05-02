Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın: 1 Kişi Yaralandı

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Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın, Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde iddiaya göre kimyasal bir maddenin patlamasıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında ise 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, çıkan yangına ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL