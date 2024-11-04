Başakşehir'de Şaşırtan Anlar: Helikopter Elektrik Tellerindeydi - Son Dakika
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Başakşehir'de Şaşırtan Anlar: Helikopter Elektrik Tellerindeydi

Başakşehir\'de Şaşırtan Anlar: Helikopter Elektrik Tellerindeydi

Başakşehir'de bir kadın, camından uçan helikopteri görünce şaşırdı ve anı kaydetti.

04.11.2024 13:35
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İstanbul Başakşehir'de elektrik tellerine bakım yapan helikopteri gören vatandaş şoke oldu. Tellerle aynı yükseklikte olan dairesinin camından helikopter gören kadın o anları kaydetti.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde özel bir firmaya ait helikopter elektrik direkleri ve tellerine bakım yapmak üzere çalıştığı esnada, camın önündeki helikopteri gören vatandaş şoke oldu. Elektrik telleriyle aynı yükseklikte olan daire camından gelen ses üzerine odanın camına yaklaşan kadın helikopter görünce o anları kaydetti. ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Şaşırtan Anlar: Helikopter Elektrik Tellerindeydi - Son Dakika

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