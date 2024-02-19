Başakşehir'de seyir halindeki ticari araç alev topuna döndü - Son Dakika
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Başakşehir'de seyir halindeki ticari araç alev topuna döndü

Başakşehir\'de seyir halindeki ticari araç alev topuna döndü

Başakşehir'de seyir halinde olan bir hafif ticari araç nedeni bilinmeyen bir şekilde alev alev yandı. Yangın, sabah saat 08.30 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Başak Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir hafif ticari araçta nedeni bilinmeyen bir şekilde çıktı. Seyir halinde olan araç kısa sürede alev topuna dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken araçtan geriye hurda yığını kaldı. Araç çekici ile çekilirken, yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

19.02.2024 23:09  Güncelleme: 23:25
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Başakşehir'de seyir halindeki ticari araç alev topuna döndü

İSTANBUL - Başakşehir'de seyir halinde olan bir hafif ticari araç nedeni bilinmeyen bir şekilde alev alev yandı.

Yangın, sabah saat 08.30 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Başak Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir hafif ticari araçta nedeni bilinmeyen bir şekilde çıktı. Seyir halinde olan araç kısa sürede alev topuna dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken araçtan geriye hurda yığını kaldı. Araç çekici ile çekilirken, yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Kaynak: İHA

Başakşehir, İtfaiye, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de seyir halindeki ticari araç alev topuna döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de seyir halindeki ticari araç alev topuna döndü - Son Dakika
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