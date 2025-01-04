Başakşehir'de Takla Atan Aracın İçindeki Üç Kişi Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başakşehir'de Takla Atan Aracın İçindeki Üç Kişi Kurtuldu

Başakşehir\'de Takla Atan Aracın İçindeki Üç Kişi Kurtuldu

Yağmurlu havada kaza yapan otomobil ters döndü, kazazedelere itfaiyeden mont yardımı yapıldı.

04.01.2025 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de seyir halinde olan bir otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayınca takla atıp ters döndü. Maddi hasarın oluştuğu kaza otomobilde bulunan 3 kişinin kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye personelinin, kaza sonrası üşüyen kazazede kadına montunu verdiği görüldü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Başakşehir Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulvahap Aslan yönetimindeki Honda marka 58 ACJ 596 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybeden araç kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç ters döndü. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi ise burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansın gelmesiyle birlikte kaza yapan araçtaki 3 vatandaş tedbir amaçlı ambulansa alınıp kontrol edildi.

Kaza nedeniyle trafik, polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

İtfaiye personelinden yürekleri ısıtan hareket

Kaza sonrası araç içerisinde bulunan kadın kazanın şokuyla kaldırımda beklemeye başladı. Kazazede kadın soğuktan üşüyünce ihbar üzerine olay yerine gelen bir itfaiye personelinin kendi montunu çıkarıp giydirdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başakşehir, Otomobil, 3-sayfa, İtfaiye, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Takla Atan Aracın İçindeki Üç Kişi Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:54 Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
13:38 İmamın uyarısı işe yaramadı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:28 PKK, Öcalan’ın çağrısına uymazsa ne olur Hüseyin Yayman’dan herkesin merak ettiği soruya yanıt PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur? Hüseyin Yayman'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
16:17 Türkiye’nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu
16:09 Kazakistan’da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza
16:04 Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık
15:57 Çin’de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:54 Crespo’dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun Crespo'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun
15:48 Anderson Talisca’nın transfer tarihi belli oldu Anderson Talisca'nın transfer tarihi belli oldu
15:44 Fenerbahçe kongre üyesinden Nez’e ahlaksız teklif Mesajları ifşa etti Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
15:32 Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı
15:22 Fenerbahçe’de deprem: İki yıldız birden sakatlandı Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 14:42:21. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Takla Atan Aracın İçindeki Üç Kişi Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.