Başakşehir'de yan yana dizilerek diğer araçların geçişine engel olan motosikletli gruptaki bir sürücü, tek tekerlek üzerinde giderek akrobasi hareketleri yaptı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletliler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup motosikletli yan yana seyrederek arkadan gelen araçların geçişine izin vermedi. Bu sırada bir motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek akrobasi hareketleri yaptı. Hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye atan motosikletlilere diğer sürücülerden de tepki geldi.
Motosikletlilerin tepki çeken hareketleri vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde caddede yan yana dizilen motosikletlilerin diğer araçların geçişine izin vermediği ve tek tekerlek üzerinde yolculuk yaptığı görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Başakşehir'de tehlikeli motosikletli grup trafikte akrobasi hareketleri yaptı - Son Dakika
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