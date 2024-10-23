Başakşehir'de Yürekleri Ağızlara Getiren Tamirat

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Başakşehir'de çatıda tamirat yapan iki kişinin iple aldığı güvenlik önlemi korkuttu. Bir kişi, arkadaşını bağladığı ipin ucundan tutarken, tamirat bir süre devam etti. Yürekleri ağızlara getiren çalışma kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İki arkadaş, tamir için 3 katlı binanın çatısına çıktı. Biri elindeki ipi diğerine bağlayarak kendince güvenlik önlemi aldı. Bir kişinin çatı tamiri yaptığı diğerinin ise ipi tuttuğu anlar yürekleri ağızlara getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL