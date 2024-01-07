 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başakşehir'deki feci kazada ölü sayısı 4'de yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'deki feci kazada ölü sayısı 4'de yükseldi

Başakşehir'de meydana gelen kazada, kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu ölü sayısı 4'e yükseldi. Kazada Enes Durukan ve Mehmet Bülbül olay yerinde, Muhammed Bülbül ise hastanede hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Sudenaz Bülbül ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Başakşehir\'deki feci kazada ölü sayısı 4\'de yükseldi
07.01.2024 - 00:26,
Abone Ol

Başakşehir'deki feci kazada ölü sayısı 4'de yükseldi

İSTANBUL - Başakşehir'de kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana gelmişti. Arnavutköy istikametine seyir halindeki 34 UB 7161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpmış, karşı şeride geçerek 34 HRZ 561 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada Enes Durukan ve Mehmet Bülbül olay yerinde, Muhammed Bülbül ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş bir kişi de tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Sudenaz Bülbül'ün ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Başakşehir, Ölüm, İstanbul, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'deki feci kazada ölü sayısı 4'de yükseldi - Son Dakika


00:18
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:38
AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59
Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34
İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı

Son Dakika
00:18 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:38 AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59 Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34 İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 01:44:45. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'deki feci kazada ölü sayısı 4'de yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement