Hasta yakınları arasında \'küfür\' kavgası: Çok sayıda gözaltı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde koridorda telefonla konuşurken yüksek sesle küfür ettiği iddia edilen Emirhan Y.'yi, başka bir hasta yakını uyardı. Bunun üzerine Emirhan Y. ile ismi öğrenilemeyen hasta yakını arasında tartışma çıktı.

HASTANE ORTASINDA KAVGA ETTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine hastalarını görmeye gelen 2 aile arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından ayrıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, Emirhan Y., İbrahim P., Elvan Y., Adnan Y., Mikail E., Emir Can Y., Emin Y., ve Erencan Y. isimli 8 kişiyi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Polis merkezine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.