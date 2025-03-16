Hasta yakınları arasında 'küfür' kavgası: Çok sayıda gözaltı - Son Dakika
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Hasta yakınları arasında 'küfür' kavgası: Çok sayıda gözaltı

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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakını ile telefonda konuşurken yüksek sesle küfretmesi sebebiyle kendisini uyaran başka bir hasta yakını arasında tartışma çıktı. Hasta yakınlarının ailelerinin de dahil olması ile olay 2 aile arasında kavgaya dönüştü. Hastanenin güvenlik görevlilerinin ayırdığı kavga sonrasında 8 kişi gözaltına alındı.

16.03.2025 23:34  Güncelleme: 00:00
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde koridorda telefonla konuşurken yüksek sesle küfür ettiği iddia edilen Emirhan Y.'yi, başka bir hasta yakını uyardı. Bunun üzerine Emirhan Y. ile ismi öğrenilemeyen hasta yakını arasında tartışma çıktı.

Hastanede hasta yakınları arasında arbede: 8 gözaltı

HASTANE ORTASINDA KAVGA ETTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine hastalarını görmeye gelen 2 aile arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından ayrıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, Emirhan Y., İbrahim P., Elvan Y., Adnan Y., Mikail E., Emir Can Y., Emin Y., ve Erencan Y. isimli 8 kişiyi gözaltına aldı.

Hastanede hasta yakınları arasında arbede: 8 gözaltı

SERBEST BIRAKILDILAR

Polis merkezine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede hasta yakınları arasında arbede: 8 gözaltı
Hasta yakınları arasında \'küfür\' kavgası: Çok sayıda gözaltı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hasta yakınları arasında 'küfür' kavgası: Çok sayıda gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasta yakınları arasında 'küfür' kavgası: Çok sayıda gözaltı - Son Dakika
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