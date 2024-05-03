Başakşehir'deki Sanayi Sitesinde Patlama: İşçi Alevlerin Arasından Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Başakşehir'deki Sanayi Sitesinde Patlama: İşçi Alevlerin Arasından Son Anda Kurtuldu

Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde çıkan yangında kimyasal bir maddenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerinden çıkmaya çalışan bir işçi alevlerin arasından son anda kurtuluyor.

03.05.2024 00:38
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Sanayi sitesinde patlama: Alevlerin arasından son anda böyle kurtuldu

İSTANBUL - Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın, Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde iddiaya göre kimyasal bir maddenin patlamasıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında ise 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, çıkan yangına ilişkin çalışma başlattı.

Yaşanan patlama güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iş yerinde şiddetli bir patlama yaşanıyor. Alevlerle birlikte iş yerinden çıkmaya çalışan bir işçi, yere düşüyor. Adeta sürünerek alevlerin arasından kaçan işçi, hayatını son anda kurtarılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'deki Sanayi Sitesinde Patlama: İşçi Alevlerin Arasından Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

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