Başıboş ata çarpıp kaçan sürücü yürekleri dağlattı

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Başıboş ata çarpıp kaçtı, arkasına bile bakmadı

BURSA - Bursa'da bir sürücü cadde üzerinde ilerlediği esnada karşısına çıkan başıboş ata çarpıp kaçtı. Ayakları kırılan atın yardımına belediye ekipleri yetişirken, yaralı at görenlerin yüreklerini dağladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine Çınarönü Mahallesi Ankara Caddesi Yolu üzerinde meydana geldi. Trafikte başıboş halde dolaşan ata, seyir halindeki otomobil çarptı. Aracın çarpması sonucu ayakları kırılan at yol ortasında mahsur kalırken, sürücü olay yerini terk edip kaçtı. Yaralı atı gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri yönlendirildi. Atın yardımına belediye ekipleri, yaralı atı veterinere götürdü. Arkasına bile bakmayan sürücü vicdanları sorgulatırken, kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.