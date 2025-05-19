Başıboş köpek sürücü çocuğu böyle kovaladı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpek sürüsü çocuğa saldırdı. Koşarak köpeklerden kaçan çocuğun korku dolu anları amatör kameraya yansıdı.
Olay, İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı. Kaçmaya çalışan çocuğu, apartmanın balkonundan bağıran vatandaş kurtardı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Başıboş Köpekler Çocuğu Kovaladı - Son Dakika
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