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Başıboş köpekler sokakta oynayan kız çocuğuna saldırdı

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Elif Yıldırım'a başıboş köpekler ayağından sürükleyerek saldırdı.

Olay, Gölbaşının Şafak Mahallesi 876'ncı sokakta meydana geldi. Oturduğu apartmanın önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Elif Yıldırım, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kız çocuğunun ayağını tutarak sürükleyen köpeklere yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti.

O anları evin balkonundan gören kız çocuğunun Anneannesi Döndü Yıldırım, aşağıya inerek yardıma koştu. Kanlar içinde kalan kız çocuğuna olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu tedavi altına alındı. Sırtında ve karın bölgesinde ısırık izi olan kız çocuğunun tedavisi sürüyor.

"Dünya başıma yıkıldı"

Baba Cengiz Yıldırım, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk haberi duyduğumda inanamadım. Bir acayip oldum. Elim ayağım birbirine dolandı. Dünya başıma yıkıldı. Şu anda Bilkent Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuyorlar. Devamlı kontrol altında. Kasık bölgesinden ısırmış. İki diş izi var derin. İyi ki daha fazla bastırmamış patlatabilirmişti. Benim isteğim köpeklerin toplatılması. Millet artık 'illallah' etmeye başladı. Benim çocuğuma geldi. Başkasına da gelebilirdi. Daha önce başkasının çocuğuna saldırırken de gördük burada" ifadelerini kullandı.

"Çocuk geldiğinde titriyordu konuşamıyordu"

Anneanne Döndü Yıldırım ise açıklamasında, "Çocuklar oynuyordu. Altı yedi tane köpek saldırdı. Çocuğun ayaklarıyla sürükleyerek götürdü. Sağ olsun bir adam gidiyordu orada kurtardı, kovaladı köpekler. Çocuk geldiğinde titriyordu konuşamıyordu. Ondan sonra elini yüzünü yıkadık. Ambulans ile hastaneye götürdük" diye konuştu.

"Uyutuyorlar mı ne yapıyorlarsa yapsınlar"

Döndü Yıldırım, "Balkondaydım ilk önce. Koşa koşa aşağı indim, adam kurtardı. Hepsi toplatılsın, uyutuyorlar mı ne yapıyorlarsa yapsınlar. Konuşamıyor, psikolog bekliyorlar. Bir de işte profesör gelecekmiş o karar verecek ona göre taburcu edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Çok üzüldük, çok özledik onu"

Minik kız çocuğunun arkadaşı Fatma Tülay ise o anlara tanık olduğunu ve çok korktuklarını belirterek, "Arkadaşlarımla oyun oynuyorduk. Sonra birden havlama sesleri geldi. Hemen balkona doğru koştuk. Elif buradaydı, böyle duruyordum. Ondan sonra annem aşağı indi. (Köpekler) Buralarından ısırmış. Ondan sonra ambulans çağırdılar. Ambulans içeride bir şeyler yaptı. İlk müdahaleyi yaptılar. Çok üzüldük, çok özledik onu. Köpeklerin toplanması ve bir daha da çıkarılmamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Şimdi çıkamıyor kadın sokağa"

Aynı sokakta engelli komşusu Hatice Ülger ile başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Mehtap Bektaş ise açıklamasında, "Bu engelli ablamız burada yürüyüş yapıyor. Beynine pırtı attığı için mecbur yürümek zorunda. Şuradan hepsi bu kadını buraya yıktılar. Yazık korktu kadıncağız. Şimdi çıkamıyor kadın sokağa. Hiç yürüyüş yapamıyor. Çocuklar mağdur. Bunu Cumhurbaşkanımızda emretti bunları toplasınlar" kaydetti.

"Her hafta 3 ila 4 kişiyi kapıyor bu köpekler"

Şafak Mahallesinin 20 yıllık Muhtarı Bayram Özkan ise açıklamasında, şunları kaydetti:

"Biz de hayvan severiz. Yalnız halk tedirgin. Çünkü sanayiye çırak gidecek babasından elli lira yemek parası almış. Bu paranın on beş lirasını ne yapıyor? Dolmuşa biniyor. Korkusundan bir kilometre yola gidemiyor. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor. Annesiz çocuklar okula gidemiyor. Bacımız hastaneye gidecek, hamile. Eşi yok, bir şey yok. Duraklara yemek koyuyorlar. Durağa yemek konur mu? Bir havlasa kadın çocuğunu düşürecek. Çok zor durumdayız. Mahallemizde her hafta 3 ila 4 kişiyi kapıyor bu köpekler. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Bu köpek sorunu bizim başımıza bela oldu. Köpek hakları, insan haklarını geçti"