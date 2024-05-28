Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı - Son Dakika
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Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

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Mersin'de kaydedildiği öne sürülen görüntülerde bir vatandaşın tavuğa tecavüz ettiği görülüyor. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler büyük infial yarattı. Olayın ardından ünlü sanatçı Haluk Levent de konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak "Yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin" dedi.

28.05.2024 10:03
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Mersin'in Toroslar ilçesinde çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada büyük infial yarattı. Bahsi geçen görüntüde bir kişinin tavuğa tecavüz ettiği görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Bölgede yayın yapan yerel gazeteler emniyet ekiplerinin tavuğa tecavüz eden şahsın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. M.S. isimli şahsın emniyetteki ifadesinde "Bir anlık hislerimin kurbanı oldum" dediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle Mersin Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen M.S. isimli şahsın "Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HALUK LEVENT AMELİYAT İÇİN DEVREDE

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Haluk Levent de bir paylaşımda bulunarak "Mersinde tavuğa tecavüz videosunu izledim az önce. Buraya videoyu koyamıyorum. Ama yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin lütfen, Büyük ihtimal ile ölür ama hızlı davranırsak Kemalpaşadaki çiftlikte ameliyata alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Haluk Levent, Mersin, Hayvan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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