Basın Ekspres Yolunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde iki hafriyat kamyonu ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza nedeniyle kamyonların taşıdığı hafriyatlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL