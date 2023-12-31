Basın Ekspres Yolunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
Başakşehir istikametinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 hafriyat kamyonu ve bir otomobil karıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza sonucunda kamyonların taşıdığı hafriyatlar yola saçıldı. Trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde iki hafriyat kamyonu ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza nedeniyle kamyonların taşıdığı hafriyatlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA