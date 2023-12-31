 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Basın Ekspres Yolunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Basın Ekspres Yolunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Başakşehir istikametinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 hafriyat kamyonu ve bir otomobil karıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza sonucunda kamyonların taşıdığı hafriyatlar yola saçıldı. Trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Basın Ekspres Yolunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
31.12.2023 - 09:31,
Abone Ol

Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde iki hafriyat kamyonu ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza nedeniyle kamyonların taşıdığı hafriyatlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Başakşehir, İtfaiye, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Basın Ekspres Yolunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika


08:58
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50
Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12
Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48
Dilmen anlattı! Erdoğan'ın 'Neden Suudi Arabistan?' sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
07:07
İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
00:42
7 aylık hamile eşini öldüren adam, aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı 7 aylık hamile eşini öldüren adam, aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı
00:23
Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem
22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz

Son Dakika
08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48 Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
07:07 İstanbul'da lüks ciple temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
00:42 7 aylık hamile eşini öldüren adam, aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı
00:23 Bosna Hersek'te 5.2 büyüklüğünde deprem
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 09:43:21. #1.13#
SON DAKİKA: Basın Ekspres Yolunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement