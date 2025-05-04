Basın Özgürlüğü Günü'nde Gazze'den Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Basın Özgürlüğü Günü'nde Gazze'den Protesto

Filistinli gazeteciler, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde İsrail saldırılarını protesto etti.

04.05.2025 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli Gazeteciler Sendikası, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla Gazze Şeridi'nde dayanışma protestosu düzenledi. Filistinli Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Ahed Farwana, "Gazze'de saldırıların başlamasından bu yana 212 gazeteci öldürüldü. Bu, sahadaki gazetecilerin yüzde 11'ine denk geliyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Filistinli Gazeteciler Sendikası, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla Gazze'deki Reşad Şeva Kültür Merkezi yakınında dayanışma protestosu düzenledi. Çok sayıda gazetecinin destek verdiği protestoda, İsrail'in saldırılarına tepki gösterilerek, "Gazetecilerin hedef alınmasını kınıyoruz" ve "Uluslararası koruma talep ediyoruz" pankartları açıldı.

Filistinli gazetecilerin korunması ve işgal liderlerinin savaş suçlarından yargılanması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı. Katılımcılar, "Gerçekleri dünyaya ulaştırmak için tehditlere rağmen çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.

"Filistinli gazeteciler olarak uluslararası koruma talep ediyoruz"

Kahire Haber Kanalı muhabiri Yusuf Ebu Kuveyk, "Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, savaşın başından bu yana 212 basın mensubunun İsrail tarafından hedef alınarak öldürülmesinin, bunun sistematik bir İsrail politikası olduğu anlamına geldiğini söylemeye geldik. Filistinli gazeteciler olarak uluslararası koruma ve uluslararası toplumun her gün onlarca katliam gerçekleştiren işgali durdurması için müdahale etmesini talep ediyoruz" dedi.

"Saldırılara rağmen yayınlarımıza devam edeceğimizi teyit ediyoruz"

El-Aksa TV muhabiri Tamer Lebad, İsrail işgalinin Filistinli gazetecilere karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, "Bu suçlara sessiz kalmak, işgalin gazetecilere karşı yürüttüğü imha savaşına ortak olmaktır. İşgal, işlediği suçlara dünyanın tanıklık etmesini istemiyor, ancak bugün, Gazze Şeridi'nde işgal tarafından işlenen suçlar hakkında dünyaya mesaj iletmek için saldırılara rağmen yayınlarımıza devam edeceğimizi teyit ediyoruz" dedi.

"İsrail saldırıları nedeniyle çok sayıda medya kuruluşu faaliyet dışı kaldı"

Gazeteci Osama Al-Ashi, "Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, bu savaşta 212 gazeteci arkadaşımızı kaybettiğimizi ve binlercesinin de yaralandığını dünyaya duyurmak için bir araya geldik. İsrail saldırıları nedeniyle çok sayıda medya kuruluşu faaliyet dışı kaldı" ifadelerini kullanarak, tüm dünyayı bu zor koşullar altında çalışmaya devam etmeleri için gazetecileri korumaya çağırdı.

"Gazze'de saldırıların başlamasından bu yana 212 gazeteci öldürüldü"

Filistinli Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Ahed Farwana, eylemin amacının Gazze'deki meslektaşlarının maruz kaldığı toplu imha savaşını dünyaya duyurmak olduğunu belirterek, Gazze'de saldırıların başlamasından bu yana 212 gazeteci öldürüldü. Bu, sahadaki gazetecilerin yüzde 11'ine denk geliyor. Yüzlercesi yaralandı, tutuklandı ve tüm medya kurumları yok edildi" dedi.

Farwana, İsrail ordusunun gazetecileri evlerinde, kurumlarında ve hatta yerlerinden edildikleri yerlerde bile hedef aldığını vurgulayarak, bu saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğunu ifade etti.

Farwana, uluslararası toplumun Filistinli gazetecilere koruma sağlaması çağrısında bulunarak, İsrail'in Filistinli gazetecilere karşı işlediği suçlar için yargılanması gerektiğini belirtti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

Dünya Basın Özgürlüğü Günü, Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, İsrail, Medya, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Basın Özgürlüğü Günü'nde Gazze'den Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:13:30. #7.13#
SON DAKİKA: Basın Özgürlüğü Günü'nde Gazze'den Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.