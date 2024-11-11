Başından vurulan Mutlu Kaya Sibel Can\'a ateş püskürdü

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Bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasının ardından Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı Veysi Ercan'ın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda başından yaralanan Mutlu Kaya, kendisine o dönem "veliahtım" diye seslenen Sibel Can'a tepki gösterdi.

Posta'nın sorularını yanıtlayan Kaya, ablasının da bir erkek tarafından öldürüldüğünü kaydederek, "Biz direneceğiz ve mücadelemizde iyi erkekler de yanımızda olacak. Şu anda maddi gücümüz yok, tedavim çok pahalı, kimseden para talep etmiyorum, yalnızca tedavimi üstlensinler yeter" dedi.

"ŞOVUNU YAPTI"

Mutlu Kaya'nın yarışmada yer aldığı dönemde Diyarbakır'a giden Sibel Can, Kaya'yı takımına katabilmek için çalıştığı okul kantininde ziyaret etmişti. Bu nedenle Sibel Can'ın o dönemde Mutlu Kaya'ya destek olduğu öne sürülmüştü.

Söz konusu iddiayı yalanlayan Mutlu Kaya, "Vallahi kameralar önünde bir şovmuş hepsi. Çok merhametsiz biri. Ailem hastane önünde 1 liralık suyu alıp da içemeyecek kadar garibandı. O günden sonra bir daha ne aramış ne sormuş. Şovunu yaptı, gitti. Bir kuruşluk yardımı yok." diye konuştu.

"KİMSE YARDIM ELİ UZATMADI"

Kaya, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bana yardım etmek zorunda değil tabii. Tek üzüntüm, belki o yardım edeceğim diye yalan söylemeseydi, birileri tedavime yardım edebilirdi. Sibel Can aileye her türlü yardımı yaptı diye düşündü herkes sanırım, kimse yardım eli uzatmadı. Bir de onlara ev, araba aldım diye yalanlar söylendi. Çok üzüldüm. Ben kimsenin veliahtı falan değilim."