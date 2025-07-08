Başiskele\'de Kaza: Cip Ev ile Duvar Arasında Asılı Kaldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı cip, ev ile duvar arasında sıkışarak asılı kaldı.

Kaza Seymen mahallesinde meydana geldi. Z.A. idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kayarak binanın duvarına çarptı. Askıda kalan araç için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dikkatli çalışmasıyla araç bulunduğu yerden kurtarıldı, sürücü Z.A. ise araçtan çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ