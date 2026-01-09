Van\'da yoldan çıkan minibus kara saplandı

Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki kar birikintisine saplandı.

Kaza, ilçe çıkışında Yüceler mevkiinde Başkale-Hakkari yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki kar birikintisine saplandı. Aracın hasar aldığı kazada yaralanan olmadı. Başkale Belediyesi zabıta ekipleri koordinesinde belediyeye ait iş makinesi ile araç bulunduğu yerden çıkarıldı. - VAN