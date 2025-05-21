Başkale yolunda trafik kazası: 2 yaralı
VAN – Van-Başkale kara yolunda takla atan kamyonetteki 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, karayolunun Hoşab mevkiinde meydana geldi. Başkale'den Van yönüne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen Nissan marka kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü ile yanındaki 1 kişi, çevredeki vatandaşlarca araçtan çıkarılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Başkale Yolunda Takla Atan Kamyonette 2 Yaralı - Son Dakika
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