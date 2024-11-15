Başkan Durbay, Silahlı Saldırıya Uğrayan Kadını Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Durbay, Silahlı Saldırıya Uğrayan Kadını Hastanede Ziyaret Etti

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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla yaralanan Belgin B.'yi hastanede ziyaret ederek destek verdi. Durbay, kadın cinayetlerinin engellenmesi için ceza yasalarının düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

15.11.2024 20:13  Güncelleme: 20:17
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Başkan Durbay'dan eşi tarafından silahlı saldırıda yaralanan kadına ziyaret

MANİSA - Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, dün kız kardeşi ve kucağında üç aylık bebeği ile yolda yürürken boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından silahla vurularak yaralanan kadını hastanede ziyaret ederek etti.

Dün Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi 308 Sokak'ta kız kardeşi ve bebeğiyle yolda yürüyen Belgin B'ye, eşi Furkan B. ateş açıp kaçtı. Ateş sonucu bebek yara almazken, Belgin B. baldırından yaralandı. Sağlık ekiplerince Belgin B. Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı haber alan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Belgin B.'yi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Durbay'a, Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Yıldırım, meclis üyeleri, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Av. Mert Özkösemen ve Av. Yalçın Arcak eşlik etti.

Kadın cinayetlerinin engellenemediğini vurgulayarak, şiddete ve cinayetlere karşı cezaların acilen düzenlenmesi gerektiği görüşünü savunan Başkan Durbay, Belgin B.'nin güvenliği ve hukuki mücadelesinde sonuna kadar yanında olacağını kaydetti.

Başkan Durbay ziyarette, "Yapılacak ne varsa yapacağız. Güvenliğinizin sağlanması noktasında kaymakamımızla, ilçe emniyetten görevlendirme yapılması için görüşeceğim. Hastanede güvenliğin sağlanmasını da sağlayacağız. Bizler her konuda yanınızdayız, maddi, manevi ve hukuki olarak yanınızdayız. İhtiyaç duyduğunuz her zaman beni telefonumdan arayabilirsiniz. Biz güçlü kadınlarız ve dayanışarak her türlü zorluğun, engelin üzerinden birlikte geleceğiz. İyileşeceksiniz ve çocuğunuzla birlikte güzel günler sizi bekliyor"dedi.

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla yaralanan Belgin B. ise Başkan Durbay'ın ziyaretinden ve verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirerek "Ne benim ne de ailemin can güvenliği yok. Ailem daha önce sokak ortasında onlar tarafından darp edildi. Üç aylık çocuğum var, mümkünse başka yere taşınsınlar. Onlar yüzünden çocuğumu hastaneye götüremiyorum. Daha önce darp gördüğüm için düşük yaptım. Bu ikinci çocuğum, bunda da darp edildim elinden zor kurtuldum. Mart ayında boşanma davası açtım. Cezasını çeksin, benden uzak dursun. Ayrıca bugün beni ziyaret ederek yanımda olmanızdan çok memnunum, çok teşekkür ederim"diye konuştu.

Belgin B. dün vurulduğunda kucağında bulunan üç aylık çocuğunun ablasında kaldığını belirtmesi üzerine Başkan Durbay, hastane yönetimi ile görüşerek bebeğin annenin yanına getirtilmesi için araç gönderdi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Gülşah Durbay şu ifadeleri kullandı: "Şiddet gören kadınlar için destek olmak, onların sesini duyurmak ve haklarını savunmak, toplumsal bir sorumluluktur. Bir belediye başkanı olarak kentimizdeki tüm kadınların yaşam hakları, özgürlükleri ve güvenlikleri için elimden gelen ne varsa sonuna kadar yapacak, her zaman onların yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğim. Dün boşanmak istediği eşi tarafından silahla vurularak yaralanan Belgin B. kız kardeşimi ziyaret ettik ve her konuda yanında olduğumuzu söyledik. Bir kadının daha kılına zarar gelmemesi için elimden gelen tüm imkanlarla buradayım. Devletimiz, kadınlarımıza güvenli bir hayat sunana kadar bu şiddete karşı sonuna kadar mücadele edeceğim"

Başkan Durbay, Silahlı Saldırıya Uğrayan Kadını Hastanede Ziyaret Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başkan Durbay, Silahlı Saldırıya Uğrayan Kadını Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika

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