Başkan Kennedy'nin kan lekeli uzun donu, 1 milyon dolara satışa çıktı - Son Dakika
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Başkan Kennedy'nin kan lekeli uzun donu, 1 milyon dolara satışa çıktı

Başkan Kennedy\'nin kan lekeli uzun donu, 1 milyon dolara satışa çıktı

Amerika'nın eski başkanlarından John F. Kennedy'nin kan lekeli uzun donu, eBay'de 1 milyon dolarlık bir fiyatla satışa sunuldu. Üründe, Kennedy'ye ait olduğu düşünülen DNA izleri taşıyan bir kan lekesi bulunuyor. Bu giysi, 1998'deki Kennedy müzayedesinde satılan iki çiftten biri ve bir kısmı koleksiyon bebeği yapımında kullanılmış. Satıcı, lekeleri yıllar sonra fark ettiklerini belirtiyor ve bu tarihi eseri 'iyi bir yuva'ya satmayı umuyor.

08.08.2024 11:43
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Başkan John F. Kennedy'nin kan lekeli uzun donu, eBay'de 1 milyon dolarlık şaşırtıcı bir fiyatla satışa çıktı.

Uzun donun ayak bileği yakınında, Kennedy'ye ait olası DNA izleri taşıyan bir kan lekesi bulunuyor. Kennedy, 1961'den 1963'teki suikastine kadar başkanlık yapmıştı.

Giysi, sık kullanım izleri taşıyor ve bir kısmı koleksiyon bebeği yapımında kullanılmış. Kan lekeleri sonradan fark edilmiş.

Bu uzun don, 1998'deki Kennedy müzayedesinde satılan iki çiftten biri. Daha sonra özel bir satışla el değiştirmiş ve orijinallik sertifikası mevcut.

Satıcı, lekeleri yıllar sonra fark ettiklerini ve adli tıp incelemesi yaptırdıklarını söylüyor. Yaralanmanın alt bacakta olduğu ve kanın yayıldığı tahmin ediliyor.

Kennedy'nin uzun donunun ilginç bir geçmişi var. 1979'dan beri çeşitli yayınlarda yer almış. Eşi Jackie Kennedy'nin, düğün eşyalarını bu dona sararak antikacıya götürdüğü söyleniyor.

Satıcı, bu tarihi eseri "iyi bir yuva"ya satmayı umuyor.

Başkan Kennedy'nin kan lekeli uzun donu, 1 milyon dolara satışa çıktı
Başkan Kennedy'nin kan lekeli uzun donu, 1 milyon dolara satışa çıktı
Başkan Kennedy'nin kan lekeli uzun donu, 1 milyon dolara satışa çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, John Kennedy Toole, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkan Kennedy'nin kan lekeli uzun donu, 1 milyon dolara satışa çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Kublay: Bende temizi var yarı fiyatına verirm 32 1 Yanıtla
  • Mehmet Yıldız: Bir kennedey donumuz eksikti 7 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: tahtakale de 300 tl alırsınız?????? 4 1 Yanıtla
  • dilek: adamlar kanlı eski püskü şeye ne paralar döküyor biz de ikinci el uygulamalarından ikinci el temiz ucuz birşey alır mıyız bakıyoruz . garip ... 2 2 Yanıtla

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