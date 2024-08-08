Başkan Kennedy\'nin kan lekeli uzun donu, 1 milyon dolara satışa çıktı

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Başkan John F. Kennedy'nin kan lekeli uzun donu, eBay'de 1 milyon dolarlık şaşırtıcı bir fiyatla satışa çıktı.

Uzun donun ayak bileği yakınında, Kennedy'ye ait olası DNA izleri taşıyan bir kan lekesi bulunuyor. Kennedy, 1961'den 1963'teki suikastine kadar başkanlık yapmıştı.

Giysi, sık kullanım izleri taşıyor ve bir kısmı koleksiyon bebeği yapımında kullanılmış. Kan lekeleri sonradan fark edilmiş.

Bu uzun don, 1998'deki Kennedy müzayedesinde satılan iki çiftten biri. Daha sonra özel bir satışla el değiştirmiş ve orijinallik sertifikası mevcut.

Satıcı, lekeleri yıllar sonra fark ettiklerini ve adli tıp incelemesi yaptırdıklarını söylüyor. Yaralanmanın alt bacakta olduğu ve kanın yayıldığı tahmin ediliyor.

Kennedy'nin uzun donunun ilginç bir geçmişi var. 1979'dan beri çeşitli yayınlarda yer almış. Eşi Jackie Kennedy'nin, düğün eşyalarını bu dona sararak antikacıya götürdüğü söyleniyor.

Satıcı, bu tarihi eseri "iyi bir yuva"ya satmayı umuyor.