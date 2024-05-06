Başkanın DEM Partiden istifa ettiği Birecik Belediyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alındı - Son Dakika
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Başkanın DEM Partiden istifa ettiği Birecik Belediyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alındı

Başkanın DEM Partiden istifa ettiği Birecik Belediyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alındı

Birecik Belediye Başkanı Mustafa Begit ve 4 meclis üyesinin DEM Partiden istifa etmesi üzerine, belediye önünde DEM Partililerin toplanacağı bilgisi üzerine yoğun güvenlik önlemi alındı. Şanlıurfa merkezden toma ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

06.05.2024 14:00  Güncelleme: 14:04
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Başkanın DEM Partiden istifa ettiği Birecik Belediyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Mustafa Begit ve 4 meclis üyesi, önceki hafta yaptıkları bir açıklamayla partilerinden istifa etti. İstifa gerekçesini belediyeye dışardan yönetme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Atatürk posterlerine müdahale olarak açıklayan Begit, bağımsız kalacaklarını belirtti.

Begit'in istifasına DEM Parti il başkanlığı ile milletvekilleri tepki gösterdi. Önceki hafta içinde Birecik'te toplanan DEM Parti yetkilileri Begit'in halkın iradesini yok saydığını iddia etti.

Polis yoğun önlem aldı

DEM Partililerin bugün belediye önünde toplanacağı bilgisi üzerine bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Şanlıurfa merkezden toma ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde ilçeye giden güvenlik güçleri, belediye girişine barikat kurdu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

DEM Parti, Şanlıurfa, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkanın DEM Partiden istifa ettiği Birecik Belediyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkanın DEM Partiden istifa ettiği Birecik Belediyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alındı - Son Dakika
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