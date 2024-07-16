Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı

Başkent Oto Sanayi Sitesi\'nde Yangın Çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmaya başladı.

16.07.2024 00:10
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Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Başkent Oto Sanayi Sitesi 1754. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahele etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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