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Başkent'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

ANKARA - Ankara'da husumetli olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Ankara'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay Ankara'nın Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirini silahla yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda hafif yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan tarafların tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.