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Başkent'te kapkaç anı kamerada... Olayın şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

ANKARA - Ankara'da bir kadının darbedilerek, cep telefonu ve cüzdanının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatan polis, 217 kamera görüntüsü izleyerek kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde 9 Temmuz'da meydana gelen kapkaç olayıyla ilgili olarak Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay günü sabah saat 09.00 sıralarında, H.A. isimli kadın yürüyerek evine gittiği sırada bir kişinin saldırısına uğradı. Cep telefonu ve cüzdanını çalmak isteyen şüpheliye direnen H.A. yere düşerek metrelerce sürüklendi. Yaşanan arbedenin ardından kadının telefonu ve cüzdanını zorla alarak olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Geniş çaplı araştırma yapan ekipler, olayın meydana geldiği gün ve sonrasındaki 17 gün boyunca toplamda çevredeki 217 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda şüphelinin H.B. olduğu belirlendi. Şüpheli, 26 Temmuz'da Sincan ilçesindeki adresine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. H.B.'nin yapılan üst aramasında, başkasına ait kimlik kartı ve darbettiği H.A.'ya ait EGO kartı ele geçirildi.

Şüphelinin kimlik sorgulamasında ise hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu, 8 farklı suçtan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. H.B.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edileceği belirtildi.

Kapkaççılık anı ise bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kaydında caddede kimsenin olmadığı sırada saldırıya uğrayan kadının bir süre direndiği ve yerde sürüklenerek yaralandığı görüldü.