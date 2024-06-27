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Başkent'te lunaparktaki yangın itfaiyeyi alarma geçirdi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir lunaparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde bulunan lunaparktaki atış poligonunda kısa devreden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının lunaparkın boş olduğu saate denk gelmesi muhtemel can kaybı ve yaralanmaları önledi. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.