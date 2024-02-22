Başkent'te silahlı kavga kamerada: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Başkent'te silahlı kavga kamerada: 1'i ağır 3 yaralı

Başkent\'te silahlı kavga kamerada: 1\'i ağır 3 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde husumetli olan 2 kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine yakın olan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve Yunus ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı Ahmet Nuri Özkeskin'i yakalayarak gözaltına aldı.

22.02.2024 19:49  Güncelleme: 19:50
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Başkent'te silahlı kavga kamerada: 1'i ağır 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde husumetli olan 2 kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesi Turan Caddesinde meydana geldi. Husumetli olan Ahmet Nuri Özkeskin ve Muhammet Doğan, cadde üzerinde karşılaştı. İlk şahıs arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü, Kavganın büyümesinin ardından, Ahmet Nuri Özkeskin yanında getirdiği tabancayla rasgele ateş etmeye başladı. Özkeskin'in silahından çıkan kurşunlar önce Muhammet Doğan'a ardından cadde üzerinde evlerine gitmekte olan 8 yaşındaki M. D., ve Y. Ç. isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti. Muhammet Doğan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerine yakın olan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve Yunus ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı Ahmet Nuri Özkeskin'i yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başkent'te silahlı kavga kamerada: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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