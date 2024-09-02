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Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent kavşağında iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent kavşağında meydana geldi. Henüz isimleri öğrenilemeyen 39 AU 352 plakalı otomobil ile Kangoo tipi araç şoförleri Yenikent Mahallesinde bulunan Yenikent kavşağında çarpıştı. Çarpışan araçlar içinde bulunan şoförler yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki şoföre olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.