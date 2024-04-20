Başkentte beklenen fırtına etkili olmaya başladı

Başkentte fırtına etkili olmaya başladı
ANKARA - Ankara'da beklenen fırtına etkili olmaya başladı.
Ankara Valiliği, gece saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara karşı uyarıda bulundu. Beklenen fırtına öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Ankara üzerinde toz bulutu görülürken rüzğar etkili oldu. Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
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