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Başkentte polise ateş açan bir kişi kendini yaraladı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde polisin takip ettiği aranan bir şahıs takip edildiğini anlayınca ateş açarak saklandığı bir binada kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde polis ekipleri Ahmet K. ismindeki aranan bir şahsı takibe aldı. Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli takip edildiğini anlayınca polise ateş açtı. Şüpheli yakındaki bir binaya saklanıyor. Bölgeye özel hareket polisleri sevk edilerek şüpheliyi yakalama çalışması başlatılıyor. Yeri tespit edilen şüphelinin teslim olması için müzakereci devreye sokuluyor. Buna rağmen şahıs yakalanacağını anlayınca kendine ateş ederek yaralıyor. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.