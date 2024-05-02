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Lüks aracı bu hale bir at getirdi

"Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil, benim ayrıca uyarmam mı gerekiyor?"

Başkentte sağanak nedeniyle bazı metro istasyonları hizmet dışı kaldı

ANKARA - Başkentte dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının, Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında bulunan seferler hizmet dışı kaldı.

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış ulaşımın da aksamasına sebep oldu. Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu'nu su basması nedeniyle Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında bulunan seferler hizmet dışı kaldı. Ego Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruda ise, "Değerli vatandaşlarımız,

Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu'nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle, Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle İstasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan dün metro hatlarında kesinti yaşanması nedeniyle OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında tren işletmesi yapılamıştı.