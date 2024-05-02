Başkentte sağanak nedeniyle bazı metro istasyonları hizmet dışı kaldı - Son Dakika
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Başkentte sağanak nedeniyle bazı metro istasyonları hizmet dışı kaldı

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Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış nedeniyle metro hattının, Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında bulunan seferler hizmet dışı kaldı. Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu'nu su basması nedeniyle Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında bulunan seferler hizmet dışı kaldı. Ego Genel Müdürlüğü ise ulaşımın ring otobüsleriyle sağlanacağını duyurdu.

02.05.2024 10:34  Güncelleme: 10:37
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Başkentte sağanak nedeniyle bazı metro istasyonları hizmet dışı kaldı

ANKARA - Başkentte dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının, Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında bulunan seferler hizmet dışı kaldı.

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış ulaşımın da aksamasına sebep oldu. Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu'nu su basması nedeniyle Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında bulunan seferler hizmet dışı kaldı. Ego Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruda ise, "Değerli vatandaşlarımız,

Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu'nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle, Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle İstasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan dün metro hatlarında kesinti yaşanması nedeniyle OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında tren işletmesi yapılamıştı.

Kaynak: İHA

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