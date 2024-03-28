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Başkentte yanan aracı söndürmek için seferber oldular

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşlar yanan araca yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın vatandaşların yangın söndürme tüpleri ile müdahalesi sonucu yanan araç söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.