Başkentte yanan aracı söndürmek için seferber oldular - Son Dakika
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Başkentte yanan aracı söndürmek için seferber oldular

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Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederek aracı söndürdü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

28.03.2024 20:58
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Başkentte yanan aracı söndürmek için seferber oldular

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşlar yanan araca yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın vatandaşların yangın söndürme tüpleri ile müdahalesi sonucu yanan araç söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Başkentte yanan aracı söndürmek için seferber oldular
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başkentte yanan aracı söndürmek için seferber oldular - Son Dakika
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