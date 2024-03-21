Başkentteki depo yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başkentteki depo yangını kontrol altına alındı

Ankara'da boya ve inşaat malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın, sabah 09:30 sıralarında Altındağ'ın Önder Mahallesinde yer alan bir depoda meydana geldi.

21.03.2024 19:53  Güncelleme: 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentteki depo yangını kontrol altına alındı

ANKARA - Ankara'da boya ve inşaat malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, sabah 09: 30 sıralarında Altındağ'ın Önder Mahallesinde yer alan bir depoda meydana geldi. İddialara göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar içerdeki inşaat ve boya malzemelerine sıçradı. Yanan malzemelerden yayılan alevler kısa sürede deponun her yerini tutuşturdu. Yükselen alevleri ve gökyüzünü kaplayan dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından yanan deponun etrafındaki kişiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Küle dönen depoda maddi hasar oluşurken, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili incelemelerin ise sürdüğü aktarıldı.

"İşyerini kurtarmak için sonuna kadar müdahale edeceğiz"

Olay yerinden incelemelerde bulunan Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Bilgi sabah 09: 33'te gelmiş. 09: 38'te de itfaiyemiz gelmiş. 17 istasyon, 38 ekip yangına müdahale ediyor. İş yeri sahibinin söylediğine göre içerisi yanıcı malzemelerle doluymuş. İşyerini kurtarmak için sonuna kadar müdahale edeceğiz. Diğer dükkanlara sıçrama gibi bir durum yok" ifadelerini kullandı.

"Patlamalarda oldu"

Olayla ilgili konuşan vatandaşlardan Tamer Ağbal, "İlk başta çok küçük bir yangın vardı. Alevler bir anda parladı. İçeride kimyasal maddeler ve dış cephe yalıtımları varmış. Yangın başlayınca herkes kaçmış. İtfaiye ekipleri gelip müdahale etti. Bir anda çıktı yangın. Ne olduğunu alamadık. Patlamalarda meydana geldi" ifadelerine yer verdi.

"Alevleri boyutu çok büyüktü"

Yangının çok büyük olduğunu ifade eden Sezai Yılmaz, "Bildiğim kadarıyla sobadan dolayı çıkmış yangın. Burası inşaat malzemelerin satıldığı bir depoydu. Bizler de zaman zaman alışveriş yapıyorduk. Patlama sesleri duyduk. Alevleri boyutu çok büyüktü. Ardından da itfaiye ekipleri gelip çalışmalara başladı" dedi.

"Çatıda küçük bir yangın vardı, birden büyüdü"

Çevre esnaflardan Hakan Albayrak, "Çatıda küçük bir yangın vardı, birden büyüdü. Çok büyük bir yangındı. Söndürme çalışmaları yapılıyor. Küçük çapta patlamalar oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Altındağ, İtfaiye, Ankara, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkentteki depo yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'da İşyerinde Yangın: Yoğun Duman Panik Yarattı
    20:11 Aydın'da İşyerinde Yangın: Yoğun Duman Panik Yarattı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işyerinin depo bölümündeki atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, plastiklerin yanmasıyla ortaya çıkan yoğun duman nedeniyle kısa süreli panik yarattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.

  • Muğla Seydikemer'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
    20:08 Muğla Seydikemer'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ali Tosun idaresindeki araç yol ortasında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç şoförü Ali Tosun hayatını kaybederken, eşi ise kritik durumda hastanede tedavi altına alındı.

  • Alanya'da çıkan yangında iki gezi teknesi kullanılamaz hale geldi
    20:08 Alanya'da çıkan yangında iki gezi teknesi kullanılamaz hale geldi

    Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı'nda çıkan yangında iki gezi teknesi kullanılamaz hale geldi. Yangına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve adli soruşturma başlatıldı.

  • Kuşadası'nda Genç Adam Evde Ölü Bulundu
    20:07 Kuşadası'nda Genç Adam Evde Ölü Bulundu

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 23 yaşındaki Yusuf G. ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Genç adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Gebze'de Minibüsten İnen Kadına Tır Çarptı
    20:07 Gebze'de Minibüsten İnen Kadına Tır Çarptı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsten inerken tırın çarptığı bir kadın yaralandı. Olayda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.


17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
20:11 Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği’nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı
18:46 Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
18:05 Spor dünyası cenazedeydi Bir döneme damga vuran Ersen Martin’e son veda Spor dünyası cenazedeydi! Bir döneme damga vuran Ersen Martin'e son veda
17:11 Elazığ’da Düğünde Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Elazığ'da Düğünde Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
16:47 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 20:17:54. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentteki depo yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement