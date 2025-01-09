Başsavcı\'dan Gazetecilere Kahvaltı

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Eskişehir Adalet Sarayı'nda gerçekleşen kahvaltı programında, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah kentteki basın mensuplarını ağırladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde medya sektörü temsilcilerinin gününü kutlayan Başsavcı Karakülah, Eskişehir Adalet Sarayı'nda basın mensuplarına çalışma ofisi kurulacağının müjdesini verdi.

2024 yılında 63 bin 673 dosyanın yüzde 94,77'si karara bağlandı

Eskişehir'de yapılan yargılama süreçleri hakkında da bilgi veren Başsavcı Üzeyir Karakülah, karara bağlanan dosyaların oranının yüksekliğinin altını çizdi. Eskişehir Adalet Sarayı'na 2024 yılında 63 bin 673 dosyanın geldiğini ve bu dosyalardan yüzde 94,77'si olan 60 bin 341'inin karara bağlandığını belirten Başsavcı Karakülah, yargılama süreçlerinde gösterilen hassasiyeti vurguladı. - ESKİŞEHİR