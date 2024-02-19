Batan geminin 5. gününde havadan, karadan ve denizden aramalar devam ediyor - Son Dakika
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Batan geminin 5. gününde havadan, karadan ve denizden aramalar devam ediyor

Batan geminin 5. gününde havadan, karadan ve denizden aramalar devam ediyor

Marmara Denizi'nin açıklarında batan Batuhan A gemisinde kayıp olan 5 mürettebatın arama çalışmaları 5. gününde de aralıksız sürüyor. Gemi içerisinde aşçı olarak görev yapan Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni bulunurken, kayıp mürettebatın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri havadan, karadan ve denizden aramalarını sürdürüyor.

19.02.2024 23:05
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Batan geminin 5. gününde havadan, karadan ve denizden aramalar devam ediyor

BURSA - Marmara Denizi'nin açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan Batuhan A gemisindeki kayıp 5 mürettebatı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

14 Şubat günü sabah saatlerinde batan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 2 gün önce aşçı olarak gemide görev yapan Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar sayesinde gemi içerisinde bulundu. Kayıp 5 mürettebatın arama çalışmaları ise 5. günde de aralıksız devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler karadan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ise hem havadan hem de denizden aramalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batan geminin 5. gününde havadan, karadan ve denizden aramalar devam ediyor - Son Dakika

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