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Batan gemiye 35'inci dalış gerçekleştirildi

BURSA - Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A. isimli gemide kayıp 4 mürettebatın arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam ediyor. Dalgıçlar, geminin her metrekaresini didik dirik arıyor. Batan gemiye bugün 35. dalış gerçekleştirildi.

Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisindeki 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişiden hala haber alınamadı. Her gün yaklaşık 500 personelle havadan, karadan ve denizden aranan 4 kişi, 10'uncu gününde de hız kesmeden aranıyor.

Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sualtı Savunma komandolarından dalgıçlar, son olarak yaptıkları 35. dalışta, makine dairesinin tavan egzos sintine tankı, sancak bölgesi, iskele jeneratör, baştarafları didik didik aradı.

Karacabey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde limanlardan görevlendirilen balıkçı tekneleri de arama çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan, TCG AKIN gemisi 91 saat 31 dakika rov dalış, 14 saat 14 dakika dip, 44 saat toplam dalış olmak üzere 36 baş dalış icra etti.