Batık geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 4.gününde devam ediyor - Son Dakika
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Batık geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 4.gününde devam ediyor

Batık geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 4.gününde devam ediyor

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmaları 4. gününe girerken sabah saatlerinde birlikte yeniden dalış gerçekleştiren dalgıçlar, kayıp 6 mürettebattan birinin cansız bedenini çıkartarak Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Diğer 5 mürettebatın ise halen haber alınamadığı belirtildi. Arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden devam ederken mürettebatın yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor.

18.02.2024 22:46  Güncelleme: 22:47
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Batık geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 4.gününde devam ediyor

Dalgıçlar batık gemiye dalış gerçekleştirdi

Yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor

BURSA - İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmaları 4. gününe girerken sabah saatlerinde birlikte yeniden . Kayıp 6 mürettebattan birinin cansız bedeni dün yapılan dalış sonrası çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bugün sabah erken saatlerde hazırlıklarını yapan dalgıçlar, batık gemiye yeniden dalış gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide bulunan 6 mürettebattan biri olan aşçı Zeynep Kılınç, dün gerçekleştirilen dalış sonrası cansız bedeninin gemide olduğu tespit edilmesinin ardından karaya çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Diğer 5 mürettebattan ise halen haber alınamadı. Arama çalışmaları gece boyunca da devam ederken 4.günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan, karadan ve denizden arama çalışmalar hız kazandı.

Köpekbalığı gibi balıklara karşı özel bir kafes sistemiyle iniyorlar

Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar sabah erken saatlerinde yaptıkları hazırlık sonrasında dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar denizin altındaki köpekbalığı gibi balıklara karşı özel bir kafes sistemiyle dalış gerçekleştiriyor.

Jandarma, NAK, ANDA, AKUT, AFAD ekipleri sahil kesimlerinde arama çalışmaları yapıyor.

Vali Mahmut Demirtaş'ın birazdan Karacabey Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan kriz merkezine gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, Kurşunlu Mahallesi'ndeki kriz merkezinde mürettebatın yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batık geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 4.gününde devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batık geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 4.gününde devam ediyor - Son Dakika
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