Batman Çayı'na düşen 2 çocuktan biri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Batman Çayı'na düşen 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

Batman'da aileleriyle gittikleri piknikte çaya düşen 2 çocuktan biri, boğularak hayatını kaybetti. Şerbetli köyü yakınlarında piknik yapan Beyzanur Akman ve Seher Basutçu çaya düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışılan çocuklardan Beyzanur baygın olarak çıkarılırken, Seher'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.06.2024 16:26
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Batman Çayı'na düşen 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

BATMAN - Batman'da aileleriyle gittikleri piknikte çaya düşen 2 çocuktan biri, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Şerbetli köyü yakınlarında aileleriyle birlikte Batman Çayı kenarına pikniğe giden Beyzanur Akman ile Seher Basutçu çaya düştü. Çocukları kurtarmaya çalışan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Beyzanur sudan baygın çıkartılırken, Seher'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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