Batman'da Çocuklar Tarafından 20 Saniyede Gerçekleştirilen Bisiklet Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Batman'da Çocuklar Tarafından 20 Saniyede Gerçekleştirilen Bisiklet Hırsızlığı Kamerada

Batman\'da Çocuklar Tarafından 20 Saniyede Gerçekleştirilen Bisiklet Hırsızlığı Kamerada

Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde iki çocuk, bir binanın girişinden bisikleti 20 saniye içinde çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir çocuğun içeri girip bisikleti alırken diğerinin dışarıda gözcülük yaptığı anlar kaydedildi. Bisiklet sahibi, polise başvurarak bisikletinin bulunmasını istedi. Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

05.09.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da iki çocuk tarafından 20 saniye içerisinde gerçekleştirilen bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca anbean kaybedildi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir binanın girişindeki bisikleti gözüne kestiren iki kişi önce etrafı gözetledi, sonra biri binaya girdi diğeri dışarıda bekledi. İçeri giren kişinin bina girişindeki çocuk bisikletini çıkarıp kayıplara karışması 20 saniye sürdü. Hırsızlık olayı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde bina önüne gelen kişilerden biri içeri girip bisikleti çıkarırken diğerinin dışarıda gözcülük yaptığı görüldü. Görüntülerin devamında bisikleti çıkartan kişinin bisiklete bindikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

Görüntülerle birlikte polise başvuran bisiklet sahibi bir an önce bisikletinin bulunmasını istedi. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, batman, Güncel, Polis, Çocuk, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Çocuklar Tarafından 20 Saniyede Gerçekleştirilen Bisiklet Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 03:02:56. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da Çocuklar Tarafından 20 Saniyede Gerçekleştirilen Bisiklet Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement