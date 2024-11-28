Batman'da bir evde 52 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
BATMAN - Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda 52 kilo 700 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 52 kilo 700 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınarak emniyette alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da 52 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?