Batman\'da 6 katlı binanın çatısında baretsiz çalışan iki çocuk yürekleri ağza getirdi.

Batman'da 6 katlı bir binanın çatısında koruyucu ekipman kullanmadan tamirat yapan iki çocuğun, çalışma sırasında birbirleriyle şakalaşması yürekleri ağza getirdi. Yanlarında bulunan ustalar ise kahvaltı yapmayı sürdürdü.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısına çıkan iki çocuk, çatı tamiratı yaptı. Baret ve emniyet kemeri kullanmadıkları görülen çocuklar, çalışma sırasında birbirleriyle şakalaştı. Yüksekten düşme riski bulunan çatıda çocukların bu davranışları yürekleri ağza getirdi. Çocuklar çalışıp şakalaşırken, yanlarında bulunan ve usta oldukları belirtilen iki kişinin oturarak kahvaltı yaptığı görüldü. Çatıdaki çalışma alanında düşmeye karşı koruyucu bir bariyerin de bulunmadığı görüntülere yansıdı.