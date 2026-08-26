Batman\'da 71 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Batman'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki Mehmet Hanifi Doğan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Korik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Mehmet Doğan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları ve komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis nezaretinde evin kapısını açarak içeri girdi. Evde hareketsiz bulunan Doğan'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.