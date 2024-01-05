 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'da 816 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da 816 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 Aralık ayında yapılan operasyonlarda 137 olay ve yol kontrollerinde toplam 816 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ve kaçak sigara gibi çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo skunk, 407 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu nitelikte hap, 11 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 2 bin 551 paket sigara, 4 elektronik sigara ve 10 cep telefonu bulundu. Ayrıca, Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 20 bin 819 araç kontrol edildi, 870 sürücüye idari para cezası uygulandı ve 135 araç trafikten men edildi.

Batman\'da 816 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
05.01.2024 - 13:25,
Abone Ol

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 Aralık ayında bakılan 137 olay ve yol kontrollerinde toplam 816 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak sigara gibi çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kilo skunk, 407 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu nitelikte hap, 11 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 2 bin 551 paket sigara, 4 elektronik sigara ve 10 cep telefonu ele geçirildi.

135 araç trafikten men edildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliği çerçevesinde yürütülen çalışmalarda ise 20 bin 819 araç kontrol edildi. 870 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 135 araç trafikten men edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aralık, Batman, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da 816 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:20:25. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da 816 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement