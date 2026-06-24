Batman'da adacıkta mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Batman'da adacıkta mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Batman\'da adacıkta mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
24.06.2026 23:09  Güncelleme: 23:15
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Batman'da Samanyolu mevkisinde su ortasında bulunan adacıkta mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin botla müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı.

Batman'da Samanyolu mevkisinde su ortasında bulunan adacıkta mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, çay kenarında vakit geçiren 5 kişi, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle adacıkta mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, botla adacığa ulaşarak mahsur kalan 5 vatandaşı güvenli şekilde kıyıya tahliye etti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Batman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da adacıkta mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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