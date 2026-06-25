İstanbul'da gece saatlerinde kaydedilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Sokakta bulunan iki çöp konteynerinin kimsenin müdahalesi olmadan hareket ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da kaydedilen görüntülerde, yokuş üzerindeki sokakta bulunan iki çöp konteynerinin kendi kendine hareket ettiği görüldü.
Videoda konteynerlerden biri ara sokağa doğru yönelirken, diğeri ise ana yol üzerinde ilerlemeye devam etti. O anlar çevredeki bir binadan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Konteynerlerin bir süre kontrolsüz şekilde hareket etmesi çevrede şaşkınlığa neden oldu. Görüntülerde konteynerlerin park halindeki araçların arasından ilerlediği, çevrede o sırada herhangi bir kişinin bulunmadığı görüldü.
Konteynerlerin neden hareket ettiği netlik kazanmazken, olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü - Son Dakika
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