Batman\'da Aileler Arasında Kavga: 1 Ölü

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Batman'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bayındırlık Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü başlayan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda silahla yaralanan Şükrü Gezer (20), sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN