Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

BATMAN - Batman'da komşu akrabalar arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Seyitler Mahallesi 3062. Sokak'ta komşu olan akrabalar arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralan 3 kişiden Haşim Güner (34), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaralıların tedavisi sürüyor. Polis, gerginliğin sürdüğü mahallede güvenlik önlemleri aldı.

Mahallede panzerlerle alınan güvenlik önlemleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.