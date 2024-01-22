 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Batman'da komşu akrabalar arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Seyitler Mahallesi'nde yaşanan tartışma sonucunda Haşim Güner hayatını kaybederken, yaralıların tedavisi devam ediyor. Polis, gerginliğin sürdüğü mahallede güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman\'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı
22.01.2024 - 22:40,
Abone Ol

Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı

BATMAN - Batman'da komşu akrabalar arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Seyitler Mahallesi 3062. Sokak'ta komşu olan akrabalar arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralan 3 kişiden Haşim Güner (34), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaralıların tedavisi sürüyor. Polis, gerginliğin sürdüğü mahallede güvenlik önlemleri aldı.

Mahallede panzerlerle alınan güvenlik önlemleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Batman, kavga, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:03:15. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement