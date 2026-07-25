Batman’da 150 dönümde etkili olan anız yangını söndürüldü

Batman'ın Beşiri ilçesi ile Kıra Dağı arasındaki bölgede çıkan anız yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesi ile Kıra Dağı arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Beşiri Belediyesi itfaiye ekiplerine, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık 150 dönümlük alanda etkili olan anız yangını, çevredeki tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.