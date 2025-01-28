Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Batman'da karısıyla kavga eden şahıs aldığı bıçak darbesiyle öldü

BATMAN - Batman'da karısıyla kavga eden şahıs, aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti. Boynundan bıçak darbesi alan kadın ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Erdal Aydın (40), imam nikahlı eski eşi E.Ç'nin evine çocuklarını görmeye gittiğinde tartışma yaşadı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada Aydın, aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti, E.Ç. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aydın'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.